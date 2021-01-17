بعد فوضى الكونجرس.. العلامة التجارية «ترامب»

بنى دونالد ترامب إمبراطوريته الاقتصادية على اسمه، واستخدم لاحقاً هذا الاسم لتحقيق طموحاته السياسية. غير أن العلامة التجارية «ترامب» باتت في خطر، وسيواجه الكثير من الصعوبات لإنقاذها حين يغادر البيت الأبيض الأربعاء بعدما باتت رديفاً لكل أنواع التطرف.

وأوضحت ميليسا أرونتشيك أستاذة الاتصالات في جامعة روتغرز في نيوجرزي، أن «العلامة التجارية ترامب كانت قوية جداً» قبل أن يصبح رئيساً، مضيفة أنها كانت «رديفة للترف» والثراء والنجاح.

فمن الفنادق الفخمة إلى المنازل والأملاك الفاخرة مروراً بملاعب الغولف، يتصدر اسم ترامب جميع المباني التابعة لمنظمة ترامب التي تتخذ مقراً في برج «ترامب تاور» على الجادة الخامسة في نيويورك.

لكن بعد أربع سنوات في السلطة اتخذ فيها ترامب مواقف قصوى أثارت الجدل، خصوصاً الأسابيع الأخيرة التي شهدت هجوماً عنيفاً شنه أنصاره على مقر الكونغرس في واشنطن، باتت أعمال عائلة ترامب في خطر.

ولخص تيم كالكينز أستاذ التسويق في كلية كيلوغ لإدارة الأعمال في جامعة نورث وسترن، الوضع بالقول، إن العلامة التجارية «ترامب» باتت «سامّة»؛ لأنها ترتبط بالفوضى والعنصرية، مشككاً في إمكانية ترميمها نظراً إلى جسامة الأضرار التي لحقت بها.

وتراكمت الأنباء السيئة لترامب منذ أعمال العنف التي شهدها مبنى «الكابيتول» في السادس من يناير.

فقطعت شركات عديدة كل روابطها معه ومع شركته العائلية، أو أخذت مسافة عنهما.



