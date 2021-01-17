الفلبين: 1895 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 1895 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 24 ألفا و691 وحالات الوفاة إلى 9895 حالة.

وتعافى حوالي 5868 مريضا آخر من الفيروس اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 465 ألفا و991 حالة.

وأضافت الوزارة أن تلك الأرقام تمثل 1ر93% من هؤلاء الذين أظهرت الاختبارات إصابتهم بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.