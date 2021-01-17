4029 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

سجلت ماليزيا 4029 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد 155 ألفاً و95 حالة، طبقاً لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد.

كما تم تسجيل 1873 حالة نشطة في البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 37 ألفاً و126 حالة.

وتعافى 2148 شخصاً من المرض، ليبلغ إجمالي المتعافين 117 ألفاً و375.

وسجلت البلاد ثماني حالات وفاة بسبب الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في البلاد 594 حالة وفاة.