ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.04 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 2.04 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس وصل إلى 46 ألفاً و464 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1.68 مليون شخص.

يشار إلى أنه قد مضى نحو 50 أسبوعاً على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.