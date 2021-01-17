النمسا تمدد الإغلاق للسيطرة على كورونا

قررت النمسا تمديد الإغلاق الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى السابع من فبراير، حسبما نقلت وكالة أنباء "ايه بي ايه" عن مصادر مطلعة.

ومن المقرر أن تظل العديد من متاجر التجزئة مغلقة إلى جانب المطاعم والمتاجر ومقدمي الخدمات حتى ذلك الحين. وستلتزم المدارس بالتعلم عن بعد.

وحذر الخبراء من اتخاذ خطوات للخروج من الإغلاق في وقت مبكر للغاية.

وحدد المستشار زباستيان كورتس صباح اليوم الأحد موعدا لعقد مؤتمر صحفي.

وبدأت أحدث الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في النمسا بفرض قيود محدودة في بداية نوفمبر.

وتم فرض الإغلاق الصارم مجددا منذ 26 ديسمبر، حيث يمكث السكان في منازلهم إلى حد كبير طوال اليوم.

ويسرى الإغلاق حاليا في النمسا على متاجر التجزئة، باستثناء متاجر السلع الأساسية، وكذلك المطاعم والفنادق.