المكسيك تسجل 20523 إصابة جديدة بكورونا و1219 وفاة

شهدت المكسيك أسوأ أسبوع في ظل جائحة فيروس كورونا حتى الآن بتسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة وأكثر من سبعة آلاف وفاة وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة يوم السبت.

وذكرت وزارة الصحة، أنها سجلت 20523 حالة إصابة جديدة و1219 وفاة يوم السبت ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و630258 في حين تجاوزت الوفيات حاجز 140 ألفاً.

وسجلت البلاد في الأسبوع المنتهي يوم السبت أكثر من سبعة آلاف وفاة وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء فضلاً عن 106200 حالة إصابة جديدة.

وتقول الحكومة، إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.