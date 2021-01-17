مصر تسجل 887 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و54 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 499 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 شخصا حتى مساء السبت،

وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 155507 حالات، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8527 حالة وفاة.