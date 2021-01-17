إيطاليا تحظر الرحلات الجوية من البرازيل

أعلنت إيطاليا حظر الرحلات الجوية من البرازيل بسبب نسخة متحورة من فيروس كورونا رُصدت في هذا البلد.

وكتب وزير الصحة روبرتو سبيرانزا على تويتر "وقّعتُ مرسوما يمنع الرحلات الجوية من البرازيل ويمنع الأشخاص الذين مكثوا هناك خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول إيطاليا".

وأضاف "يجب على أي شخص موجود في إيطاليا وجاء من ذلك البلد، الخضوع لفحص والاتصال بالسلطات الصحية".

وأحصت إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تضررا من الجائحة، ما يزيد على 2,3 مليون إصابة بالفيروس، بينها 81 ألف وفاة.