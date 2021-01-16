تعديل وزاري في تونس وسط توتر سياسي

ساسي جبيل (تونس)

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أمس، أنه عين 12 وزيراً جديداً في تعديل وزاري يأمل أن يضخ دماء جديدة في حكومته، وسط توتر سياسي كبير وأزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وعين المشيشي وليد الذهبي المقرب منه وزيراً جديداً للداخلية، بعد إقالة توفيق شرف الدين خلال الشهر الجاري والمحسوب على الرئيس قيس سعيد، في خطوة تؤكد التوتر بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.

والرئيس سعيد في خلاف مع المشيشي حول سلطاتهما وتحالفاتهما السياسية. ويشير التوتر إلى أزمة متوقعة قد تهدد حتى بانهيار حكومة التكنوقراط.

وعين رئيس الوزراء الهادي خيري وزيراً جديداً للصحة وسط انتقادات لكيفية تعامل السلطات مع التفشي السريع لفيروس كورونا، ومع عدم تحديد أي موعد رسمي لبدء التطعيم في تونس.

وتشق الخلافات صفوف الائتلاف المؤيد للحكومة في البرلمان، إذ قال حزب الكرامة، إنه لن يصوت على التعديل الوزاري وسيغادر الائتلاف، وهو ما يضع الحكومة في موقف هش للغاية.

وعين المشيشي أيضاً يوسف الزواغي وزيراً للعدل وسفيان بن تونس وزيراً للطاقة وأسامة الخريجي وزيراً للزراعة.

وقال المشيشي: «المرحلة القادمة مليئة بالتحديات من إصلاحات ضرورية للاقتصاد تحتاج لرفع النجاعة والانسجام».

وتدهور الاقتصاد في تونس، ويؤكد محللون أنها على وشك الإفلاس.

وأسفرت انتخابات 2019 عن برلمان منقسم بشكل كبير غير قادر على تشكيل حكومة مستقرة، حيث تتصارع الأحزاب على مقاعد وزارية.

وتعيش تونس على وقع احتجاجات شعبية بعدد من مناطق البلاد، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وزيادة الغضب تجاه حركة «النهضة الإخوانية»، التي أعلن عدد من قيادات الائتلاف الحاكم تنصلهم من التحالف معها.

واستنكر الوزير السابق محمد عبو ما تقوم به حركة النهضة الإخوانية، التي وصفها بالائتلاف الإجرامي، الذي يجب محاكمته، داعياً القضاء إلى فتح ملفات الفساد المتعلقة بالحركة الإخوانية.

واعتبرها حزباً فاسداً، محذراً من الغضب الشعبي الكامن تجاه الحركة، قائلاً: «لا بدّ أن ينزل التونسيون إلى الشارع لإسقاط هذا النظام غير الشرعي».