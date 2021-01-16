إندونيسيا: العثور على 10 ناجين من الزلزال

ماموجو (وكالات)

عثر عمال الإغاثة، أمس، على نحو 10 ناجين بين الأنقاض في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، غداة زلزال قوي ضرب المنطقة، وأسفر عن عشرات القتلى وشرّد أكثر من عشرة آلاف شخص.

وقضى ما لا يقل عن 46 شخصاً في الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجة، وفق الناطق باسم هيئة إدارة الكوارث. وزرع الزلزال الرعب في نفوس السكان في غرب جزيرة سولاويسي، التي شهدت زلزالاً كبيراً عام 2018 تلته موجة تسونامي.

وانتشل عشرات القتلى من بين أنقاض أبنية انهارت في ماموجو عاصمة غرب سولاويسي، في حين عثر على ضحايا آخرين جنوب هذه المنطقة أيضاً، حيث شعر السكان بهزة ارتدادية قوية صباح السبت.

وتباطأت جهود الإنقاذ بسبب النقص الكبير في المعدات الثقيلة، لكن عمال الإغاثة تمكنوا من انتشال نحو «عشرة ناجين» من تحت الأنقاض، حسبما أعلن مسؤول في خدمات الإنقاذ. ولم تحدد السلطات عدد من يمكن أن يكونوا عالقين أيضاً تحت الركام.

وعلق إيس أحد سكان ماموجو، مع عائلته، تحت أنقاض منزله حين سمع أصوات شبّان يبحثون عن الناجين.

وروى الرجل، الذي تعرض لكسر في الذراع: «كانوا يصرخون: من على قيد الحياة؟ وبعدما أجبت: أجل أنا حيّ، تمكنوا من إخراجنا من تحت الأنقاض»، بمساعدة شبان.

ووصلت طائرات وقوارب على متنها مساعدات ومعدات طارئة إلى المنطقة، فيما أرسلت البحرية سفينةً طبية لدعم المستشفيات التي لا تزال قادرة على العمل، واكتظت بالجرحى، وفق وسائل الإعلام المحلية. وتجري معالجة نحو 190 شخصاً من جروح خطيرة، وفق ما قالت السلطات.

وفي هذه الأثناء، احتمى نحو 15 ألفاً من سكان المنطقة في ملاجئ موقتة مصنوعة من خيم أو أكواخ صفيح، من الأمطار الغزيرة.

ومن أجل تفادي انتشار «كوفيد - 19»، فصلت السلطات بين مجموعات خطر العدوى فيها مرتفع وأخرى أقل.

وقالت ديستي، البالغة 24 عاماً، التي هربت من منزلها في ماجيني بؤرة الزلزال: «هناك نقص بالطعام، ولم تصل بعد مساعدات من الحكومة»، مضيفةً: «نحن بحاجة لبطانيات وفرش، فالبعض ينام على أوراق شجر جوز الهند».

وقالت ديستي: «إن كثراً لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم، لأنها لم تعد صالحة للسكن، أو لخشيتهم من هزات ارتدادية وتسونامي».

وقطعت انزلاقات أرضية تلت الزلزال الوصول إلى إحدى الطرق الرئيسية في الولاية.