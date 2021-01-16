«الأرصاد».. الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً رطباً مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الاثنين رطباً على المناطق الداخلية صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الثلاثاء يكون الطقس رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.

الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الأربعاء يتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباحاً ويكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الخميس رطباً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً وعلى المناطق الساحلية.

الرياح جنوبية غربية خفيفة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

البحر متوسط الموج في الصباح الباكر يصبح مضطرباً تدريجياً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج ويصبح مضطرباً ليلاً في بحر عمان.



