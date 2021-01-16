بايدن ينهي تشكيل فريقه الدبلوماسي

أنهى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السبت، تشكيل فريقه الدبلوماسي الذي يضمّ أفراداً من إدارة باراك أوباما السابقة.

كان بايدن أعلن أواخر نوفمبر اختيار أنتوني بلينكن الذي عمل في إدارة أوباما، لمنصب وزير الخارجية.

واختيرت ويندي شيرمان (71 عاماً) نائبة له، وهي مستشارة دبلوماسية سابقة في عهد بيل كلينتون قبل أن تتولى منصب وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال ولاية أوباما الثانية.

وكانت شيرمان أحد أبرز المفاوضين الأميركيين على الاتفاق النووي الإيراني، كما عملت على الملف الكوري الشمالي خلال إدارة كلينتون.

وأعلن السبت أيضاً اسم مساعد الوزير الجديد لشؤون الإدارة والموارد، وهو بمثابة مسؤول تنفيذي في الخارجية الأميركية.

واختير لهذا المنصب براين ماكيون القريب من بايدن، وكان مستشاراً له منذ أن كان سناتوراً، قبل أن يتولى مناصب مختلفة في الحكومة خلال ولايتي أوباما.

وقال بايدن، في بيان، إن الوجوه الجديدة للخارجية الأميركية «تجسّد اقتناعاً عميقاً بأن أميركا تكون الأقوى حين تتعاون مع حلفائها».

ويريد الرئيس الجديد أيضاً «استعادة القيادة المعنوية والعالمية» للولايات المتحدة، بدعم من حلفائها. وأكد فريق بايدن أن «أميركا ستعود، جاهزة لترشد العالم إلى الطريق، وليس الابتعاد عنه».



