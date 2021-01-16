السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبرلمان العربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبراً يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس السيسي عادل العسومي رئيس البرلمان العربي اليوم بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن اللقاء تناول مناقشة تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية.