الجزائر تسجل 230 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم السبت، أنها رصدت 230 إصابة حديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 24 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 103611.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتبعة فيروس كورونا في الإحاطة الصحفية اليومية عن تسجيل 4 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليبلغ مجموع الوفيات 2831.

كما أشار فورار إلى تعافي 185 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 70 ألفاً و433.