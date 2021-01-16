محمد بن سلمان يبحث هاتفياً مع ماكرون المستجدات الإقليمية والدولية

تلقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.