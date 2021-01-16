إسبانيا تعلن تدابير جديدة بشأن الموجة الثالثة من «كورونا»

أعلن وزير الصحة الإسباني، اليوم السبت، أن الحكومة تستبعد حتى الآن إغلاقاً جديداً لاحتواء الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19، لكنها قد تجيز للمناطق تقديم موعد حظر التجول.

وقال سلفادور ايلا في مؤتمر صحافي «لسنا حالياً في وارد (إجبار الناس) على ملازمة منازلهم»، في استراتيجية تتنافى والعديد من الدول من مثل بريطانيا التي فرضت إغلاقاً جديداً على سكانها.

وهذا الأسبوع، طالبت خمس مناطق الحكومة المركزية بتطبيق إغلاق مشدد مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا منذ الاعياد.

وبعدما تجاوزت الأسبوع الفائت عتبة مليوني إصابة مؤكدة، أحصت إسبانيا الجمعة عدداً قياسياً من الاصابات في 24 ساعة بلغ 40 ألفاً و197.

وأضاف ايلا أن «الوضع يثير قلقاً بالغاً»، ولكن «لدينا خبرة ونعرف كيفية» السيطرة على هذا التفشي.

وترى السلطات أن القيود التي فرضت في إطار حال الطوارئ الصحية حتى ايار/مايو، والتي تعمد المناطق إلى تشديدها (حظر تجول، إغلاق بعض المدن والمناطق، الحد من قدرات استيعاب الحانات والمطاعم) تبدو كافية.

في المقابل، فإن الحكومة مستعدة لـ«مراجعة» الفترة الزمنية المقررة لحظر التجول، بحسب ايلا.

ويجيز مرسوم حال الطوارىء راهنا للمناطق أن تحدد حظر التجول فيها بين الساعة 22,00 والساعة 7,00 مع إمكان تأخيره أو تقريبه لساعة.

وبعدما أعلنت شركة فايزر الجمعة تأخيرا في تسليم اللقاحات، أعلن الوزير أن دول الاتحاد الأوروبي ستتلقى الأسبوع المقبل «56 في المئة من الجرعات المقررة»، ما يعني 205 آلاف جرعة لاسبانيا.

وأوضح أن الأولوية ستعطى لمن تلقوا الجرعة الأولى في بداية حملة التلقيح ويحتاجون اليوم إلى الجرعة الثانية.

وأضاف «في الأسبوع التالي، نتوقع تلقي الجرعات التي كانت مقررة أصلاً»، مشيداً بوتيرة التلقيح في إسبانيا، حيث تم توزيع سبعين في المئة من الجرعات.

وتسعى الحكومة إلى تلقيح سبعين في المئة من 47 مليون إسباني بحلول الصيف.



