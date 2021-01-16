الهند تباشر أكبر حملة تطعيم ضد «كورونا» في العالم

باشرت الهند، اليوم السبت، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لسكانها البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة، تشكل تحدياً هائلاً تزيد من تعقيداته قيود السلامة ونوعية البنى التحتية المتردية وتشكيك المواطنين.

وينوي ثاني أكثر بلدان العالم تعداداً للسكان تلقيح 300 مليون شخص؛ أي ما يوازي عدد سكان الولايات المتحدة بحلول تموز/يوليو المقبل، في إطار إحدى أكبر حملات التلقيح في العالم.

والهند متضررة بشدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي تسجّل ثاني أعلى حصيلة إصابات خلف الولايات المتحدة في العالم، زادت على 10 ملايين إصابة، مع أن مستوى الوفيات فيها هو من الأدنى في العالم.

وسيكون 30 مليوناً من أفراد الطواقم الطبية والأكثر عرضة للوباء أول من سيتلقى اللقاح، يليهم نحو 270 مليوناً فوق سن الخمسين، أو ممن يعانون من ضعف شديد حيال المرض.

في اليوم الأول من الحملة التي دشنها رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي افتراضياً من نيودلهي، سيتلقى نحو 300 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح.

ويستخدم في الحملة لقاحان، هما: كوفاكسين من إنتاج بارات بايوتيك والمجلس الهندي للبحث الطبي وكوفيشيلد وهي نسخة طورتها أسترازينيكا وجامعة أكسفورد. وينتج اللقاحان معهد «سيروم إنستيتوت أوف إنديا» وتمت الموافقة عليهما «بشكل عاجل» مطلع يناير.

وأكد المدقق العام بالأدوية في الهند ف.ج. سوماني يومها أنها «آمنة 100 %»، مضيفاً أن الهيئة الناظمة «ما كانت لتعطي موافقتها في حال وجود أي مخاوف على صعيد السلامة».

في العاصمة الهندية بات 85 مركزاً «جاهزاً» للعمل السبت مدة أربعة أيام في الأسبوع، على ما أعلنت الحكومة المحلية موضحة أن «240 ألفاً من أفراد الطواقم الصحية تسجلوا للحصول على اللقاح، ويمكن تلقيح نحو ثمانية آلاف منهم في غضون يوم واحد».

وقال رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال: «الجرعات الـ274 ألفاً التي تلقتها نيودلهي كافية لتلقيح 120 ألفاً من العاملين في مجال الصحة» خلال المرحلة الأولى من الحملة.

ودرب نحو 150 شخصاً في 700 منطقة في البلاد خصيصاً على التلقيح، في حين أجرت الهند عدة مناورات وطنية تحضيرية شملت محاكاة لنقل جرعات اللقاح وعمليات حقن وهمية.

وتؤكد السلطات أنها ستستند إلى الخبرة المكتسبة من الانتخابات وحملات التلقيح ضد شلل الأطفال والسل.



