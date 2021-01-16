فوز موسيفيني بفترة رئاسية جديدة في أوغندا

أعلنت لجنة الانتخابات في أوغندا، اليوم السبت، فوز الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في الانتخابات الرئاسية، ليمدد بذلك فترة حكمه المستمرة منذ 35 عاماً. وزعم منافسه الرئيسي بحدوث تزوير في الانتخابات وحث المواطنين على رفض النتائج.

وحصل موسيفيني على 5.85 مليون صوت، أي بنسبة 58.64 في المئة من مجموع الأصوات، في حين جمع منافسه وأبرز معارضيه بوبي واين 3.48 مليون صوت، حسبما قالت لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي بث عبر التلفزيون.