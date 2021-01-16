فلسطين تسجل 427 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 13 حالة وفاة و427 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الضفة وغزة، وتعافي 847 مصاباً بعد فحص 2869 عينة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.