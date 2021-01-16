بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 3.33 مليون حالة

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 3ر33 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 87448 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 7691 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.