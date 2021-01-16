إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 2.35 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 35ر2 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد بلغ 81 ألفا و325 حالة.

وأشارت البيانات إلى تعافي 71ر1 مليون شخصا من المصابين بالمرض.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.