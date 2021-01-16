مصر تسجل 879 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 879 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، فضلا عن 52 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 154620 حالة، كما يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 8473 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 720 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121792 حالة.