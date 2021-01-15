وزير عراقي: الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أفاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، بضرورة أن تحظى الانتخابات البرلمانية المبكرة بثقة الشعب. ودعا خلال اجتماع مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومكتب الأمم المتحدة وممثلين عن مفوضية الانتخابات العراقية، إلى متابعة الخطوات اللازمة، وإيجاد صيغة قانونية لتواجد المراقبين الدوليين خلال فترة الانتخابات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة قرار الحكومة العراقية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والتأكيد على أنّ الحكومة تسعى لأن تكون الانتخابات المقبلة حُرّة ونزيهة، وتحظى بثقة الشعب وإشراف مراقبين، لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد مطلع يونيو المقبل.

وفي هذه الأثناء، عقدت الرئاسات الثلاث في العراق، اجتماعاً مع مفوضية الانتخابات، والمبعوثة الأممية، لبحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

واستضاف الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة، بحسب بيان حكومي.

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي: «إن الاجتماع ناقش التحديات، وإنجاز العملية الانتخابية»، مؤكدة «استعداد المفوضية فنياً لإجراء الانتخابات في موعدها في السادس من يونيو المقبل». وأشارت إلى أن «مفوضية الانتخابات لم تطلب تأجيل الانتخابات المبكرة إلى سبتمبر».

وعرضت مفوضية الانتخابات، خلال الاجتماع، جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، كما قدمت عرضاً لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف جهودها لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة، والتنسيق لضمان رقابة أممية فاعلة.

وأكدت المفوضية أنها ستمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني، وتقديم قوائم المرشحين.