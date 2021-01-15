عرض عسكري بكوريا الشمالية مع صواريخ بالستية

سيوؤل (وكالات)

عرضت كوريا الشمالية صاروخاً بالستيّاً يُمكن إطلاقه من غوّاصة خلال عرض عسكري نظم، أمس، في بيونج يانج، قبل أيام من تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة.

وجاء العرض في ختام مؤتمر حزب العمّال الحاكم، الذي وصف خلاله الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الولايات المتحدة بأنها «العدو الرئيس لبلاده».

وأشرف كيم، الذي كان مبتسماً، ويرتدي معطفاً من الجلد الأسود، ويعتمر قبعةً من الفرو، على العرض الذي شاركت فيه قوات من المشاة والمدفعية، فضلاً عن دبابات. وحصل استعراض جوي بطائرات قامت بتشكيل الرقم 8 احتفالاً بالمؤتمر الثامن للحزب.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عن وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم جونج غوان قوله قبل العرض: «وحدات النخبة، التي ستعبر بفخر ميدان كيم إيل سونج، تُمثّل قوّتنا المطلقة».

وقالت الوكالة: «أقوى سلاح في العالم، ألا وهو الصواريخ البالستية التي تُطلَق من غوّاصات دخلت الساحة الواحدة بعد الأخرى، لتظهر قوة القوّات المسلّحة الثورية».

وأظهرت صور أربعة صواريخ على الأقل مزودة برؤوس سوداء وبيضاء تمر بين حشد يلوّح بالأعلام.

وقال الخبير أنكيت باندا من مركز «كارنيغي إندومنت»، الذي يتخذ في واشنطن مقرا له: «إن طراز الصواريخ هذا لم تكشف عنه كوريا الشمالية من قبل».

ووصف الخبير بارك وون غون من جامعة هاندونغ غلوبال في كوريا الجنوبية الصواريخ على أنها «السلاح النووي الأقوى للشمال».