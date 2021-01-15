رغم التطعيم والإغلاق.. إسبانيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الجمعة، تسجيل أكبر حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا وذلك رغم الإغلاق الصارم وحملة التطعيم.

وسجلت البلاد ما مجموعه 40197 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

تأتي هذه الزيادة المقلقة فيما تخضع البلاد لإغلاق شامل يفرض قيودا شديدة على التنقل والحركة. كما أدت العاصفة الثلجية "فيلومينا" إلى شل حركة النقل في جميع أنحاء البلاد. واستمر إغلاق مطار مدريد الدولي بعد أن غطت الثلوج المتساقطة بكثافة العاصمة الإسبانية وجزءاً كبيراً من باقي أنحاء البلاد.

وبدأت إسبانيا، مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي، حملة تطعيم نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وبإحصائيات اليوم، يرتفع إجمالي الإصابات بالمرض في إسبانيا إلى مليونين و252164 إصابة. وزادت الوفيات بواقع 235 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 53314.