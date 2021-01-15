ترامب سيغادر واشنطن قبيل حفل تنصيب بايدن رئيساً

يغادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العاصمة الاتحادية واشنطن صباح الأربعاء قبيل بدء حفل تنصيب خلفه الديمقراطي جو بايدن، وفق ما أفاد مسؤول رفض ذكر اسمه الجمعة.

وسيتوجّه ترامب، الذي سبق أن أعلن قبل أيام عدم مشاركته في حفل التنصيب، إلى منتجعه في "مارالاغو" بولاية فلوريدا التي ينوي الإقامة فيها.

بعد رفضه طوال أكثر من شهرين الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر، وعد ترامب قبل أيام بانتقال سلس للسلطة لكنه امتنع عن تهنئة جو بايدن.

وطلب فريق بايدن ورئيسة بلدية واشنطن موريال باوسر من الأميركيين تجنّب الحضور إلى حفل التنصيب وسط واشنطن، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا ومتابعة المراسم عن بُعد.