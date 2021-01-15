"الصحة العالمية" تدعو لجهود أكبر لاكتشاف سلالات كورونا المتحورة

دعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي، اليوم الجمعة، إلى تعزيز قدراته للعثور على السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وقالت اللجنة إن الحكومات ومنظمة الصحة العالمية بحاجة إلى توسيع التحليل الجيني لعينات الفيروس الفتاك، وإلى "زيادة الفهم العالمي للمتغيرات وآثارها على اللقاحات والعلاجات والفعالية التشخيصية".

وتنتشر الآن النسختان المتحورتان البريطانية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا المستجد واللتان تعدان شديدتي العدوى، في حين يواجه العالم موجة جديدة من العدوى.

تقول منظمة الصحة العالمية إن النسخة المتحورة التي عثر عليها في بريطانيا منتشرة اليوم في 50 بلدًا. أما النسخة الجنوب أفريقية، فوصلت إلى 20 بلدًا، لكن المنظمة ترجح أن انتشارهما أوسع.

لا يمكن التعرف على المتغيرات إلا من خلال تسلسل شفرتها الجينية، وهو تحليل غير متاح في كل مكان.

ويجري حاليًا تحليل طفرة ثالثة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية. وأعلنت اليابان اكتشافها الأحد. وهي قد تؤثر على الاستجابة المناعية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية التي تحدثت في نشرتها الأسبوعية عن "متحورة مقلقة".

ودعت لجنة الطوارئ إلى التوسع على مستوى العالم في التسلسل الجيني ومشاركة البيانات بالإضافة إلى تعاون علمي أكبر للتعامل مع "الأمور الأساسية غير المعروفة".

كما دعت إلى تطوير "نظام معياري" لتسمية المتغيرات الجديدة لتجنب أي "وصمة" جغرافية أو سياسية.

تجتمع اللجنة عادةً كل ثلاثة أشهر، لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قرر تقديم موعد الاجتماع بأسبوعين لمناقشة النسخ المتحورة من الفيروس.