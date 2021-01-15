بايدن يختار مسؤولاً لحملة التطعيم ضد كورونا

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، المدير السابق لوكالة الغذاء والدواء الأميركية ديفيد كيسلر، مديراً علمياً لفريق استجابة البيت الأبيض للأوبئة.

وسيتولى كيسلر تنفيذ استراتيجية الديمقراطيين المتعلقة بتطعيم أكبر عدد ممكن من الأميركيين على وجه السرعة.

كما سيقود كيسلر «عملية الالتفاف السريع»، وهو برنامج يهدف إلى تسريع تنفيذ حملة التطعيم، شكلته إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

كما اختار بايدن أندي سلافيت، وهو خبير صحي ومدون شهير، مستشاراً كبيراً لفريق مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، «إننا في سباق مع الزمن، ونحتاج إلى استراتيجية شاملة لاحتواء هذا الفيروس بشكل سريع». وأضاف أن «الأشخاص المعلن عنهم اليوم سيعززون فريق استجابة البيت الأبيض لمرض كوفيد-19، وسيقومون بأدوار مهمة في تنفيذ خطتنا للإنقاذ وبرنامج التطعيم».

واختار بايدن، الذي سينصب الأسبوع المقبل الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، جيف زينتس منسقاً للفريق.