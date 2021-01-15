رئيس الوزراء الهولندي يعلن استقالة حكومته

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الجمعة، استقالة حكومته بسبب قضية اتهمت فيها آلاف العائلات خطأ بالاحتيال.

وأعلن روته استقالة الحكومة قبل شهرين من الانتخابات التشريعية وفي خضم أزمة صحية سببها تفشي فيروس كورونا.

وكانت آلاف العائلات اتهمت خطأ بالحصول على مساعدات اجتماعية عبر الاحتيال وأجبرت على إعادتها ما أغرق عددا كبيرا منها في مشكلات مالية خطيرة. كما واجه العديد من تلك العائلات تمييزا عرقيا استنادا إلى ازدواج الجنسية.

واجتمعت أحزاب الوسط واليمين الأربعة الحاكمة في وقت سابق لمناقشة استقالة محتملة بينما كان مارك روته، رئيس الوزراء منذ 2010 وأحد قادة الاتحاد الأوروبي الأطول ولاية، أعلن أنه سيرشح نفسه لولاية رابعة.

وأكد تحقيق برلماني، نُشر في ديسمبر الماضي، أن المسؤولين أنهوا مخصصات آلاف العائلات المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019، قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى سنوات عدة، في مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.

ويتهم عدد من كبار القادة السياسيين، بما فيهم العديد من الوزراء في مناصبهم، بأنهم فضلوا غض النظر عن هذا الخلل الذي كانوا على علم به.

تأتي القضية قبل شهرين من انتخابات تشريعية ستجرى في 17 مارس المقبل وفي خضم أزمة صحية تعاني خلالها هولندا من أشد القيود المفروضة منذ بدء وباء كوفيد -19.

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 908 آلاف و306 صباح اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وأظهرت البيانات أيضاً أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 12 ألفاً و875 حالة.