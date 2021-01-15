الفلبين تمدد حظراً على دخول القادمين بسبب السلالة الجديدة لكورونا

مددت الفلبين، اليوم الجمعة، الحظر المفروض على دخول القادمين إليها من أكثر من 30 دولة توجد فيها سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا، بعد ظهورها لأول مرة في بريطانيا.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روك إن الحظر كان من المفترض أن ينتهي اليوم الجمعة لكنه سوف يظل سارياً الآن حتى نهاية الشهر الجاري "للحد من انتشار السلالة المتحورة في البلاد".

وقال في بيان " الدول التي سوف يتم حظر دخول المسافرين منها هي بريطانيا ، الدنمارك ، أيرلندا ، اليابان ، أستراليا ، إسرائيل ، هولندا ، الصين ، هونغ كونغ ، سويسرا ، فرنسا ، ألمانيا ، أيسلندا ، إيطاليا ، لبنان ، سنغافورة ، السويد ، كوريا الجنوبية ، جنوب إفريقيا ، كندا ، إسبانيا والولايات المتحدة والبرتغال والهند وفنلندا والنرويج والأردن والبرازيل والنمسا وباكستان وجامايكا ولوكسمبورج وعمان".

وسوف يتم السماح للفلبينيين من هذه الدول بالعودة إلى بلادهم، ولكن سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي صارم لمدة 14 يوما في منشأة حتى لو كانون يحملون شهادة اختبار تفاعل البوليميريز المتسلل العكسي "أر تي -بي سي أر " للكشف عن الفيروس سلبية.



