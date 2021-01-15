هولندا: الإصابات بكورونا 908 آلاف و306

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 908 آلاف و306، اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 12 ألفاً و875 حالة.

ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس 11 ألفا و 528 شخصا من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعاً.

