ألمانيا تسجل مليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت ألمانيا أكثر من مليوني إصابة بـ"كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، وفق ما أعلن معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية الجمعة.

وأحصت ألمانيا، أكثر الدول اكتظاظاً في الاتّحاد الأوروبي، 22 ألفاً و368 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى مليونين و958. كما سجلت البلاد خلال المدة الزمنية نفسها ألفاً و113 وفاة، ليرتفع بذلك مجموع وفيات "كوفيد-19" في البلاد إلى 44 ألفاً و994.