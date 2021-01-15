35 قتيلاً في زلزال عنيف ضرب إندونيسيا

قضى ما لا يقل عن 35 شخصا في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا اليوم الجمعة ما أدى إلى انهيار أبنية عدة من بنيها مستشفى على ما جاء في حصيلة جديدة لوكالة إدارة الكوارث.

وقال علي رحمن مدير وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة "تفيد المعلومات الأخيرة المتوافرة، عن سقوط 26 قتيلا كلهم في مدينة ماموجو" مرجحا أن ترتفع الحصيلة بعد.

وقال محمد إدريس، سكرتير حاكم الإقليم إن الزلزال تسبب في انهيار مستشفيين والمبنى الذي يضم مكاتب الحكومة الإقليمية.



وذكرت الهيئة الوطنية للأبحاث والإنقاذ أن أكثر من 600 شخص أصيبوا، بينهم نحو 200 مصاب بشكل خطير.

وذكرت الهيئة أن الزلزال تسبب في نزوح أكثر من ألفي شخص.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها هيئة إدارة الكوارث طفلة صغيرة تحاصرها أنقاض منزل وهي تتألم وتبكي طلباً للمساعدة.

وسٌمع رجل في مقطع الفيديو يقول: "هناك أربعة أشخاص هنا لكننا لا نستطيع فعل أي شيء لأنه ليس لدينا معدات ثقيلة".

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية أن الزلزال وقع الساعة 0128 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (1828 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد ستة كيلومترات من منطقة ماجين وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث بأن الزلزال تسبب في انهيارات أرضية في ثلاثة مواقع على الأقل بين ماجيني وماموجو.