ميركل تدعو إلى تشديد القيود لوقف تفشي كورونا

دعت المستشارة أنجيلا ميركل، مساء الخميس، إلى تشديد القيود بشكل ملحوظ في ألمانيا لوقف تفشي وباء كوفيد-19.

وخلال اجتماع لقيادة حزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي، طلبت المستشارة الألمانية اجتماعا للسلطات الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر قريب من حزبها.

واعتبرت ميركل أنه لا يمكن احتواء فيروس كورونا إلا عبر تدابير أكثر تشدداً، وفق ما نقل المصدر الذي شارك في الاجتماع.

وذكر موقعا مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "بيلد" أن بين الإجراءات التي يتم درسها إعادة العمل بتدابير المراقبة على الحدود كما حصل في الربيع الفائت، وتعميم وضع الكمامة وفرض العمل من المنزل وصولا ربما إلى إغلاق وسائل النقل العام.

وأوضح المصدر أنه سيتم القيام بكل ما هو ممكن لتجنب إغلاق النقل العام، ولكن "علينا أن نتمكن من السيطرة على الفيروس المتحور عبر الحد في شكل أكبر من التواصل" بين الناس.

بدوره، أيد معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية تشديد القيود في البلاد التي سجلت الخميس عدداً قياسياً بالوفيات جراء كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد

وقال رئيس المعهد لوثر فايلر، في مؤتمر صحفي "بالنسبة إلي، لا تشكل التدابير القائمة راهنا إغلاقا شاملا، لا تزال هناك استثناءات كثيرة".

لكن فايلر لاحظ بارقة أمل بفضل حملة التلقيح التي شملت حتى الآن أكثر من 842 ألف شخص يشكلون نحو واحد في المئة من تعداد السكان. وأضاف "بحلول نهاية العام، سنكون قد سيطرنا على هذا الوباء".

بدوره، أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، عن اعتقاده بأن الوضع الناجم عن تفشي الفيروس لا يزال حرجاً.

ووصف شبان عدد الإصابات والوفيات بأنه محزن للغاية "فواحد من كل اثنين من المتوفين يزيد عمره عن 80 عاماً"، مشيراً إلى أن حملة التطعيمات بدأت لهذا السبب بهذه الشريحة العمرية بسبب الارتفاع القوي لخطر الإصابة.

وتابع وزير الصحة الألماني أن نحو 40% من نزلاء دور الرعاية تم تطعيمهم حتى اليوم، ومن المنتظر أن يحصلوا على تطعيم ثان.

وسجل "معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية"، 25164 حالة إصابة جديدة، الخميس، بفيروس كورونا و1244 وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 43881.