«التعاون الإسلامي»: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يخدم السلام

الرياض (الاتحاد)

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة «الحوثيين» اليمنية منظمة إرهابية. وقالت المنظمة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أكد أن هذا التصنيف سيدعم الجهود السياسية القائمة، وسيُجبر قادة جماعة الحوثيين على الدخول في مباحثات جادة للتوصل إلى السلام، ويضغط عليهم للتنفيذ بعد توقيع أي اتفاق».

وأشارت المنظمة، التي تتخذ من جدة مقراً لها، إلى أن البيانات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، تؤكد ما تمثله جماعة «الحوثي» من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وكان وزير الخارجية، مايك بومبيو أعلن يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة صنّفت جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية، وأدرجت ثلاثة من قادتها، من بينهم زعيمها عبدالملك الحوثي، على قائمة الإرهاب.