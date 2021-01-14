المنامة: قطر تُفرج عن 3 بحارة بحرينيين

المنامة (بنا)

أكدت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، أن قطر أفرجت عن البحارة البحرينيين الذين قبض عليهم أمن السواحل والحدود القطري في عرض البحر، أثناء قيامهم برحلة صيد.

وقالت الوزارة، في بيان: إن قوارب البحارة ما زالت محتجزة، ويبلغ عدد القوارب والبوانيش البحرينية التي لا تزال محتجزة لدى دولة قطر 50.

وتابعت «عقب إفادة سفارتنا بسلطنة عمان الشقيقة بوصول المواطنين البحرينيين إلى السلطنة، قامت وزارة الداخلية بالاتصال بهم والاطمئنان عليهم».

وفي هذه الأثناء ردت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل البحرينية، على ما يتم تداوله في موقع قناة الجزيرة القطرية وبعض المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، بشأن وضع النزيل زهير جاسم محمد عباس، البالغ 40 عاماً، والمحكوم بالمؤبد في عدد من القضايا الإرهابية. وأكدت الإدارة أن كل ما نشر في هذا الشأن غير صحيح، موضحة أن المذكور ليس في عزل انفرادي، وأن ظروف جائحة كورونا اقتضت وقف الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال المرئي، حيث إن لأي نزيل الحق في 3 اتصالات أسبوعياً، مؤكدة أن المذكور يرفض الاتصال بأهله وذويه، وكان آخر اتصال مرئي له بتاريخ 7 يوليو 2020.

وأشارت إلى أن الحالة الصحية للمذكور طبيعية، ويحصل على الحقوق المقررة كافة، كبقية النزلاء في إطار تطبيق قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، وتسري عليه القواعد والأنظمة التي تسري على جميع النزلاء دون استثناء.