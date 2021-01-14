سلفا كير: مستعدون للتوسط بين السودان وإثيوبيا

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وترتيبات تنفيذ اتفاق «جوبا» لسلام السودان.

وكشف قلواك، عقب اللقاء، عن اتصال هاتفي أجراه سلفا كير بالبرهان، بحثا خلاله الأحداث على الحدود السودانية الإثيوبية، مشيراً إلى أن سلفاكير أبدى خلال الاتصال استعداده للتوسط بين السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لقضية الحدود الدولية، حفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين، وحفظاً للسلام في الإقليم. وأوضح قلواك أن البرهان أيّد الحل الودي والأخوي للخلافات الحدودية مع إثيوبيا.