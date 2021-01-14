«الصحة العالمية»: 10 دول تستحوذ على 95% من اللقاحات

كوبنهاغن (أ ف ب)

طالب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أمس، الدول الأوروبية بإظهار مزيد من التضامن بشأن اللقاحات، فيما حصلت عشر دول على 95 في المئة من الجرعات.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه في مؤتمر صحافي افتراضي: «إنه من الضروري أن تقوم جميع الدول القادرة على المساهمة بمنح ودعم التوزيع العادل للقاحات»، مشيراً إلى الجهود «الضخمة» التي بذلتها المنظمة وشركاؤها لضمان حصول كل بلد على اللقاحات.

وأكد أن 95 في المئة من اللقاحات ضد فيروس «كورونا» المستجد، التي أعطيت في العالم، انحصرت في عشر دول لم يسمها.

وأفاد مايكل راين، المدير المسؤول عن الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، بأنه على مدى 36 يوماً حصل نحو 28 مليون شخص على جرعة من أحد اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»، في نحو 46 دولة حول العالم.

ورغم بدء حملات التطعيم، عبر راين عن قلقه بشأن سرعة انتشار الفيروس الملحوظة في بعض البلدان، لا سيما بسبب المتحورات الجديدة الأكثر عدوى.

وأكد كلوغه من جديد أن «الوضع ينذر بالخطر».

وسجلت 25 دولة في أوروبا، بينها روسيا، إصابات بفيروس كورونا المتحور.

وأوضح أنه مع ارتفاع قابلية الانتقال وخطورة المرض، فإن الفيروس المتحور يثير القلق، وفي غياب الرقابة المتزايدة للحد من انتشاره، سيكون هناك مزيد من العواقب على مرافق الرعاية الصحية التي تتعرض بالفعل للتوتر والضغط.

ومن بين 53 دولة في المنطقة، بدأت 31 دولة حملة التطعيم، ومن المتوقع أن تبدأ الدول المستفيدة من آلية «كوفاكس» توزيع اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» على البلدان الفقيرة، في أوائل فبراير المقبل.

ويرى كلوغه أن من الضروري التحلي بالتفاؤل.

وأكد أن «عام 2021 سيكون عاماً آخر لفيروس كورونا، لكنه سيكون عاماً أكثر تهيئة، وستكون السيطرة على الوضع أسهل».

وفي هذه الأثناء، تدرس لجنة الطوارئ في «منظمة الصحة» النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد، التي تقلق سلطات دول العالم، حيث تعزز مكافحة وباء «كوفيد-19»، من خلال تدابير إغلاق وحظر تجول وحملات تلقيح. وطالت عودة ظهور الفيروس الصين، بعدما احتوت الجائحة بشكل واسع سابقاً، مع تسجيل أول حالة وفاة فيها منذ مايو الماضي.

والنسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد شديدة العدوى لا سيما البريطانية والجنوب إفريقية منها، وتنتشر بسرعة في العالم. فقد بلغ عدد الدول التي تنتشر فيها النسخة البريطانية المتحورة 50 بلداً، فيما النسخة الجنوب إفريقية موجودة في 20 بلداً، بحسب منظمة الصحة، التي أشارت إلى أن العدد قد يكون أعلى بعد.

ويجرى راهناً تحليل نسخة ثالثة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية، وأعلن اليابان عن رصدها يوم الأحد الماضي، وقد تؤثر على الرد المناعي على ما أوضحت المنظمة التي تحدثت عن «نسخة مقلقة».

واستدعيت لجنة خبراء المنظمة، التي تجتمع عادة كل ثلاثة أشهر قبل أسبوعين من موعد اجتماعها، للبحث، خصوصاً في هذه النسخ المتحورة التي تتطلب «نقاشاً سريعاً».