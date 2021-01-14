فرنسا تزيد ساعات حظر التجول بسبب تفشي كورونا

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، إن الحكومة ستزيد ساعات حظر التجول في أنحاء البلاد في مسعى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيبدأ حظر التجول من السادسة مساء اعتباراً من السبت بدلاً من الثامنة ولمدة 15 يوماً على الأقل.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن فرنسا لا تحتاج إلى فرض العزل العام في الوقت الراهن.

وأوضح كاستيكس أن زيادة حالات العدوى، التي كان يُخشى منها كثيراً في أعقاب عطلة نهاية العام، لم تحدث، لكنه قال إنه يمكن فرض إغلاق جديد "من دون تأخير" إذا تدهور الوضع الصحي.

وأشار إلى أن الوضع في فرنسا "تحت السيطرة" لكنه لا يزال "هشاً"، إذ ما زال عدد الإصابات يصل إلى نحو 16 ألف إصابة جديدة يومياً.

وفيما ستظل المدارس مفتوحة، حُظرت الأنشطة الرياضية الداخلية مجدداً في الوقت الحالي.

ومن أجل "منع انتشار" السلالات المتحورة البريطانية والجنوب أفريقية وعلى وجه الخصوص لمنع السلالة البريطانية الشديدة العدوى، التي لا تمثل حالياً سوى 1 إلى 1.5% من الإصابات، "من أن تصبح سلالة سائدة" في فرنسا، أعلن كاستيكس إجراءات إضافية على الحدود.

وقال إن المسافرين، الذين يصلون إلى فرنسا من وجهات خارج الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليهم تقديم اختبار كوفيد-19 نتيجته سلبية أجري قبل أقل من 72 ساعة، وسيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام، على أن يجروا بعدها فحصاً ثانياً.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 69 ألف شخص في فرنسا حتى الآن وهو سابع أعلى عدد وفيات بكورونا في العالم.