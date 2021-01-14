إيطاليا: ارتفاع إصابات ووفيات كورونا رغم الإغلاق والتطعيم

شهدت إيطاليا، اليوم الخميس، زيادة في عدد الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد مقارنة بتلك المسجلة أمس على الرغم من الإغلاق الشامل واستمرار حملة التطعيم العامة ضد الوباء.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنها أحصت 522 حالة وفاة تسبب فيها فيروس كورونا، اليوم، ارتفاعاً من 507 حالات في اليوم السابق.

وارتفعت أيضاً الحصيلة اليومية للإصابات إلى 17246 حالة من 15774.

وسجلت إيطاليا 80848 وفاة بالفيروس منذ بدء تفشيه في فبراير الماضي، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا والسادس عالمياً.

وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت ما مجموعه 2.336 مليون حالة منذ ذلك الوقت.

لكن الخبر السار هو انخفاض المرضى بكوفيد-19 في المستشفيات بواقع 425 عن اليوم السابق. كما قل عدد المرضى في العناية المركزة. وبلغ عددهم 2557 وهو أقل بـ22 مريضاً من اليوم السابق.

يأتي ذلك فيما تشهد إيطاليا إغلاقاً شاملاً وحملة تطعيم عامة للحد من انتشار الفيروس.