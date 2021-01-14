فرنسا: سلالة كورونا المتحورة تنتشر بسرعة بين الأطفال

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، إن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا تنتشر بسرعة أكبر بين الأطفال.

وأضاف فيران، في مقابلة صحفية، أن البلاد تخطط لإجراء فحوص جماعية لفيروس كورونا للأطفال للحد من انتشار السلالة الجديدة.

وأوضح وزير الصحة أن الفحص يجب أن يبدأ للأطفال من سن السادسة إن كان ذلك مناسباً.

وقال فيران لوكالة الأنباء الفرنسية (ايه إف بي): «وضعنا بروتوكولاً يهدف لفحص ما يصل إلى مليون طفل ومعلم شهرياً، وهو عدد هائل».

وسجلت فرنسا مؤخرا حالات عدة من السلالة الجديدة، التي يشتبه بأنها أكثر قابلية للانتشار من الصور الأخرى للفيروس بشكل ملحوظ، في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي منطقة باريس الكبرى.

وحذرت السلطات من مخاطر السلالة الجديدة، ودعت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وتضررت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، بشدة جراء الجائحة، وتوفي حوالي 69 ألف شخص بسبب كوفيد- 19 حتى الآن، بينما سجلت البلاد أكثر من 2,8 مليون إصابة.

وتخضع فرنسا لإغلاق شامل وحظر تجول ليلي منذ أشهر من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا. وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي، بدأت السلطات الفرنسية، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، حملة تطعيم عامة ضد الفيروس.