وزير الصحة: ألمانيا ماتزال في المرحلة الأسوأ من جائحة كورونا

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، عن اعتقاده بأن الوضع الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد لا يزال حرجاً رغم استمرار حملة التطعيم الشاملة ضد الفيروس.

يأتي ذلك فيما سجلت ألمانيا رقماً قياسياً جديداً للوفيات بسبب فيروس كورونا، اليوم الخميس.

وقال شبان إن عدد الذين تلقوا تطعيم كورونا في ألمانيا وصل إلى 840 ألف شخص حتى الآن "أول 1% من السكان تم تطعيمه".

ورأى الوزير أن تطعيم هذا العدد يعني البدء في طريق الخروج من الجائحة "لكننا لا نزال في الوقت نفسه في أسوأ مراحل الجائحة".

ووصف شبان عدد الإصابات والوفيات بأنه محزن للغاية "فواحد من كل اثنين من المتوفين يزيد عمره عن 80 عاماً"، مشيراً إلى أن حملة التطعيمات بدأت لهذا السبب بهذه الشريحة العمرية بسبب الارتفاع القوي لخطر الإصابة.

وتابع وزير الصحة الألماني أن نحو 40% من نزلاء دور الرعاية تم تطعيمهم حتى اليوم، ومن المنتظر أن يحصلوا على تطعيم ثان.

وسجل "معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية"، 25164 حالة إصابة جديدة، الخميس، بفيروس كورونا و1244 وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 43881.