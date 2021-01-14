بريطانيا تسمح بتلقي لقاح كورونا في الصيدليات

سمحت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الخميس، للصيدليات بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ضمن الحملة الشاملة للتطعيم.

وقال جهاز الصحة الوطنية إن سلسلة من الصيدليات التي تملك العديد من الفروع وكذلك عدد من الصيدليات المستقلة بدأ عمليات التطعيم ضد مرض كوفيد-19.

وسوف يزداد الرقم إلى 70 صيدلية الأسبوع المقبل و"مئات بحلول نهاية شهر يناير الجاري".

تدخل هذه الخطة ضمن الجهود الرامية إلى تسريع عدد الأشخاص الذين سيأخذون التطعيم ضد المرض.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تسجيل نسب عالية من الإصابة كل يوم رغم الإغلاق الشامل. ووصلت نسبة دخول المستشفيات في إنجلترا إلى معدلات أعلى بنسبة 20 % في ديسمبر عما كانت عليه خلال أول ذروة للجائحة في أبريل الماضي، بحسب البيانات التي صدرت اليوم الخميس.

وأشار المدير الطبي لجهاز الصحة الوطنية البروفيسور ستيفان بويس إلى تقديم العلاج لنحو 23 ألف شخص من المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات في نهاية ديسمبر.

وبحسب الأرقام الجديدة الصادرة من جهاز الصحة، تبين أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من مرض كوفيد-19 يزيد بواقع نحو 13 ألف مريض عن أبريل.

وفي المجمل، عالج جهاز الصحة الوطنية في إنجلترا 242 ألفا و307 مصابين بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة.

وبريطانيا هي أكثر البلدان الأوروبية تضرراً بالمرض.