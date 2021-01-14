السويد: وفيات يومية قياسية بكورونا رغم تراجع الإصابات

سجلت السويد عدداً قياسياً من الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19، اليوم الخميس، رغم استمرار تراجع عدد الإصابات الجديدة.

وأحصت المصالح الصحية، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، 6580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت بيانات وكالة الصحة العامة في السويد أن العدد الإجمالي للوفيات بالمرض الناجم عن الإصابة بالفيروس بلغ حالياً نحو 10185 منذ ظهور الجائحة.

وأظهرت بيانات الوكالة تسجيل 351 وفاة جديدة.

وبدأ عدد الإصابات اليومية في التراجع منذ أواخر ديسمبر الماضي.



