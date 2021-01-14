الفاتيكان: البابا فرنسيس وسلفه بنديكت أخذا لقاح كورونا

أكد الفاتيكان، اليوم الخميس، أن البابا فرنسيس وسلفه بنديكت السادس عشر تلقيا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتلقى البابا فرنسيس (84 عاماً) والبابا السابق بنديكت (93 عاماً) جرعة اللقاح ضمن برنامج الفاتيكان للتطعيم الذي بدأ أمس الأربعاء.

وسجلت مدينة الفاتيكان أقل من 30 حالة إصابة بفيروس كورونا، معظمها بين الحرس السويسري الذين يقيمون في ثكنات مشتركة.

كان صحافيان متخصصان في شؤون الفاتيكان أوردا، أمس الأربعاء، أن البابا (84 عاماً) تلقى اللقاح عند مدخل قاعة البابا بولس السادس في الفاتيكان.

وأعلن ماتيو بروني، المتحدث باسم البابا، بدء حملة التلقيح التي تشمل نحو خمسة آلاف من سكان الفاتيكان وموظفيه.

وفي مقابلة متلفزة بثت مساء الأحد، أكد البابا أنه «أخذ موعداً» لتلقي اللقاح، معتبراً أن رفض تلقيه يشكل «نكراناً انتحارياً»، ومشدداً على كونه «خياراً أخلاقياً» لحماية حياة الآخرين.