روسيا تسجل 24763 إصابة جديدة بكورونا و570 وفاة

سجلت روسيا، اليوم الخميس، 24763 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 5893 في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و495816 حالة، وهو رابع أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم.

وأكدت السلطات أيضاً وفاة 570 بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات الرسمية 63940.