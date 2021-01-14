إسرائيل تسجل أكثر من 9000 إصابة بكورونا لليوم الثالث

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي، وذلك رغم فرض إغلاق عام ثالث.

وسجلت الوزارة 9388 حالة إصابة جديدة بكورونا في اليوم السابق، بعد أن كانت سجلت حصيلة قياسة للإصابات الاثنين الماضي بلغت 9700 حالة.

وتلقى نحو مليوني إسرائيلي حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لكورونا منذ إطلاق حملة للتلقيح ضد الفيروس في إسرائيل في 19 ديسمبر.