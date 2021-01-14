النمسا تغلق 45 معبراً حدودياً مع التشيك وسلوفاكيا بسبب كورونا

أغلقت النمسا 45 معبراً حدودياً صغيراً مع جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، بدءاً من صباح اليوم الخميس، نظراً لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدين المجاورين.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية إيقاف حركة المرور الحدودية والانتقال عبر المنافذ الحدودية الصغيرة بشكل كامل، وقصر الانتقال على المعابر الحدودية الرئيسية، مع فرض الرقابة على المنافذ الحدودية الأساسية مع البلدين.

وتفرض النمسا، اعتباراً من يوم غد الجمعة، على جميع المسافرين والنمساويين العائدين إليها، الالتزام بتسجيل بياناتهم مسبقا عبر الإنترنت قبل الدخول إلى النمسا.