طوكيو ترصد 1502 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، تسجيل 1502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو 80 ألفاً و68 حالة.

وبذلك تتخطى حصيلة الاصابات اليومية بكورونا في طوكيو الـ 1000 حالة لليوم الثاني على التوالي.