اليابان تعلق دخول جميع الرعايا الأجانب غير المقيمين

قررت الحكومة اليابانية تعليق منح تأشيرات دخول لجميع الأجانب غير المقيمين من جميع أنحاء العالم بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وبموجب حالة الطوارئ الثانية التي أعلنتها في الأسبوع الماضي والتي تنتهي في 7 فبراير المقبل.

وقال يوشيهيدي سوغا رئيس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحفي، إنه جرى أيضاً تجميد الإستثناءات والمعاملة الخاصة التي منحت لبعض الدول في الشهر الماضي بمنح تأشيرات جديدة للمسافرين من رجال الأعمال والطلاب من تايوان و10 دول آسيوية.

وسوف يُسِمَح لليابانيين والأجانب المقيمين بدخول اليابان شريطة التوقيع على تعهد عند الوصول بالبقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً وانتهاك ذلك يؤدي إلى عقوبات تتضمن الكشف عن أسماء المخالفين وإلغاء إقامة الأجانب الذين ينتهكون قاعدة الحجر الصحي ثم ترحيلهم.

وتضمنت الإجراءات الجديدة توسيع حالة الطوارئ لتشمل 7 محافظات إضافية بينها أوساكا وكيوتو.